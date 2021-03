EQS Group-Ad-hoc: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

02.03.2021

Ausblick Net Asset Value per 28. Februar 2021 Zug, 2. März 2021 Private Equity Holding AG (PEH) wird den Net Asset Value (Buchwert) pro Aktie per 28. Februar 2021 am 8. März 2021 veröffentlichen. Positive Neubewertungen im Portfolio sowie positive Bewertungsanpassungen mehrerer Co-Investments führen zu einer ersten Indikation der NAV-Entwicklung von ungefähr 10%, was eine ausserordentliche Monatsperformance darstellt. Der daraus resultierende Jahresgewinn (April - Februar) wird sich auf ca. EUR 50 Mio. belaufen (vs. EUR 18,6 Mio. in 2019/2020 und EUR 20,2 Mio. in 2018/2019 für den gleichen Zeitraum). Diese Zahlen sind vorläufig und unterliegen möglichen Anpassungen im weiteren Verlauf des Monatsabschlusses. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80 oder http://www.peh.ch









