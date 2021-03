Die Wiener Börse ist am Dienstag erneut höher aus dem Handel gegangen, nachdem bereits zum Wochenauftakt deutliche Aufschläge verbucht worden waren. Am heutigen Handelstag knüpfte der heimische Leitindex ATX mit plus 0,29 Prozent bei 3.085,98 Punkten an seine Vortagesgewinne an. Der ATX Prime stieg um 0,22 Prozent auf 1.564,64 Zähler.Wichtige Impulse seitens Konjunkturdaten blieben allerdings Mangelware. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...