02.03.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten, was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidance-erhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und scheint die Aktie von einem Boden wieder "nach oben zu streben" - möglicherweise nähert sich das Ende des Konsolidierungsmodus. Und in diese zarte Pflanze der Erholung giesst Plug Power nun Dünger: Plug Power erweitert seine Zusammenarbeit mit Universal Hydrogen ausgehend von der gemeinsamen Entwicklung eines Antriebsstrangs auf Brennstoffzellenbasis ...

