Heute muss sich Jürgen mal wieder aufregen, weil viele Anleger immer sorgloser an der Börse agieren. Die extrem hohe Zahl selbst ernannter Börsen-Experten ist dieser Tage wohl nur noch mit der Zahl der Hobby-Virologen zu vergleichen. Dennoch ist und bleibt das Team der aktienlust positiv gestimmt für den weiteren Jahresverlauf. Man sollte nur nie die wachsenden Gefahren aus den Augen verlieren und die Gier zügeln. Die Börse ist keine Einbahnstraße und je weiter die Kurse nach oben überziehen, umso heftiger wird der darauf folgende Rückschlag. Damit muss man umzugehen wissen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und am Ende an der Börse tatsächlich auch ein Vermögen aufzubauen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.