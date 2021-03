DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Die OMNIA Group Holdings AG unterzeichnet eine Vereinbarung zum Kauf eines Anteils von 44,5% der Aktien der New Value AG

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Baar (pta041/02.03.2021/20:00) - Die OMNIA Group Holdings AG (OMNIA Global), Baar, hat eine Vereinbarung zum Kauf eines Anteils von 44,5% der Aktien der New Value unterzeichnet. OMNIA Global hat sich gleichzeitig verpflichtet, die Finanzierung der New Value AG für das Geschäftsjahr 2021/22 über Darlehen sicherzustellen. Gemäss den Statuten der New Value AG besteht keine Pflicht für ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktien (sog. Opting-Out) und OMNIA Global beabsichtigt nicht, ein öffentliches Übernahmeangebot gegenüber den Publikumsaktionären der New Value AG zu lancieren. Der Verwaltungsrat der New Value AG freut sich, dass mit OMNIA Global die Suche nach einem Investor, welcher als Anker-Aktionär der New Value AG für ihre Aktionäre eine Zukunftsperspektive als börsenkotierte Investmentgesellschaft bieten kann, erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Gesellschaft wird nach Abschluss der Transaktion über die weiteren Schritte der Unternehmensentwicklung kommunizieren. Informationen zu OMNIA Group Holdings AG OMNIA Global ist ein unternehmerisches Family Office der Hansen-Familie, das für seine Investments gleichgesinnte und motivierte Personen sucht und danach strebt, die Fallstricke traditioneller Investment-Konzepte zu meiden. Das übergeordnete Ziel ist es, unter Berücksichtigung der aktuellen Bilanz zu wachsen und sich dabei am eingeschlagenen Weg zu erfreuen, weshalb der Fokus auf bestehende Projekte, Partner und gleichgesinnte Personen gelegt wird, um schlussendlich in der Welt einen Unterschied zu machen. Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg.

Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Bernd Pfister Tel. +41 43 344 38 38 pfister@newvalue.ch

Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch

