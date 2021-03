Die Aktien von Rocket Companies hat am Dienstagabend in einer überraschenden Bewegung um bis zu 70 Prozent zugelegt. Das US-Kreditunternehmen hat eine Short-Quote von rund 40 Prozent und scheint das Interesse von Reddit-Tradern gewonnen zu haben. Das sind die Hintergründe.Eine Reihe von populären Beiträgen im WallStreetBet-Chatroom befasste sich am Dienstag mit Rocket Companies. Ein User schrieb: "Ich mag RKT. $1.7M all-in, let's gooo YOLO,". Dieser Post zog schnell mehr als 1.700 Kommentare nach ...

