Die deutschen Aktien konnten sich heute insgesamt gut behaupten und robben sich dabei langsam wieder an ihr Allzeithoch bei 14.169 Punkten heran. Heute ging es erst mal 27 Punkte nach oben auf einen Schlussstand von 14.040 Punkten, womit weniger als 1 Prozent bis zu einem neuen Höchstkurs fehlen.Ein Grund für den Rückenwind dürfte in den wieder sinkenden Zinsen liegen. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe gab heute 4,29 % auf - 0,35 % nach, und auch in New York liegt die 10-jährige US-Treasury derzeit 2,01 % tiefer bei 1,42 %.An der Wall Street bewegen sich die Aktienindizes derzeit uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial gewinnt aktuell 37 Punkte auf 31.572 Zähler, während der S&P 500-Index 10 Zähler auf 3.895 Punkte abgibt.

