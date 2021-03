DJ INDEXÄNDERUNG/EVN ersetzen Telekom Austria im ATX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von EVN werden in den ATX aufgenommen und ersetzen dort die Papiere von Telekom Austria. Dies teilte das Indexkomitee der Wiener Börse mit. Zur Begründung wurde auf den stärkeren Börsen-Umsatz und die größere Streubesitzkapitalisierung des Versorgers EVN verwiesen. Der ATX bildet die 20 meistgehandelten und größten börsennotierten Aktien ab.

In den ATX five zieht aufgrund der höheren Kapitalisierung voestalpine anstelle von Raiffeisen Bank International ein, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft. Die nächste Überprüfung des ATX findet im September 2021 statt.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + ATX - NEUAUFNAHME - EVN + ATX - HERAUSNAHME - Telekom Austria + ATX FIVE - NEUAUFNAHME - Voestalpine + ATX FIVE - HERAUSNAHME - Raiffeisen Bank International ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 14:47 ET (19:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.