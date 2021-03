Nach den gestrigen Gewinnen in den Aktienindizes befinden sich diese derzeit voll im "Rebound', also der Gegenbewegung nach den beiden schwächeren Tagen Ende vergangener Woche. Dies gelang heute zumindest dem DAX aufgrund wieder sinkender Inflations- und Zinsängste. Gleichwohl bleibt bislang offen, wie es weitergeht. Denn die Minikorrektur ist auf beiden Seiten des Atlantiks noch nicht beendet. Das scheint wohl auch Chinas oberster Börsenkontrolleur Guo Shuqing, der Chef der "China Banking and Insurance Regulatory Commission', so zu sehen, der vor Bewertungsblasen an den Kapitalmärkten außerhalb Chinas warnte. Seiner Ansicht nach bewegen sich die hohen Aktienkurse in den USA und Europa in die entgegengesetzte Richtung wie die Realwirtschaft. Mal sehen, wie sich diese Dynamik angleicht.

