Reston, Virginia (ots/PRNewswire) - Comscore erweitert seine Predictive Audiences-Lösung auf weitere Märkte in Europa und gibt Zusammenarbeit mit Eyeota bekanntComscore (NASDAQ: SCOR) freut sich, die Erweiterung seiner Predictive Audiences-Lösung in weiteren europäischen Märkten zusätzlich zu den derzeit in Großbritannien und Deutschland verfügbaren Funktionen bekannt zu geben. Die erste mit der Datenschutz-Grundverordnung vereinbare, Cookie-freie Targeting-Funktion dieser Art ermöglicht es Werbetreibenden, durch datenschutzgerechte Kontextsignale auf der Grundlage von B2B-Daten ein Publikum zu erreichen, das auf einer detaillierten Analyse des Verbraucherverhaltens basiert.Nach der Einführung von Predictive Audiences basierend auf CTV-Zuschauerdaten in Großbritannien und Deutschland freut sich Comscore, seine Activation-Suite weiter auszubauen. Comscore kombiniert seine führenden Datenbestände zum Medienverbrauch mit dem zweitgrößten Kontext-Crawler der Branche und intelligenter Kategorisierungstechnologie und kann so Zielgruppen in datenschutzgerechte Kontextsignale umwandeln. Jetzt, da Comscore seine Funktionen um Daten aus einer neuen Partnerschaft mit Eyeota erweitert, können Werbetreibende B2B-Daten besser einbeziehen, um die einschlägigen Zielgruppen noch präziser zu erreichen. Darüber hinaus ist jetzt für Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien Cookie-freie Zielgruppen nach Alter und Geschlecht verfügbar, das auf den besten demografischen Daten von Comscore basiert. Diese wertvollen Zielgruppen stehen in führenden DSPs für kontextbezogenes Pre-Bid-Targeting für Web-, Video-, CTV- und Podcast-Inhalte zur Verfügung.Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit mit Eyeota, der führenden Audience-Technologieplattform, die die intelligente Nutzung von Daten ermöglicht, wird dies die erste Lösung sein, mit der B2B-Zielgruppen ohne Cookies auf den Markt gebracht werden können. Die vielfältige weltweite Erfahrung und die detaillierten Publikumsdaten von Eyeota werden dazu beitragen, Cookie-freie B2B-Zielgruppen der nächsten Generation auf die europäischen Märkte zu bringen."Bei Comscore arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen und Erweiterungen, um an der Spitze der Branchentrends zu bleiben und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, in einer komplexen, sich ständig verändernden Branche erfolgreich zu sein", erklärte Guido Fambach, EVP für die Regionen EMEA und APAC bei Comscore. "Wir freuen uns über Partnerschaften mit erstklassigen Datenanbietern wie Eyeota, damit wir unseren Kunden weiterhin genau die Lösungen bieten können, die sie benötigen.""Wir freuen uns, wieder eine innovative Lösung auf die europäischen Märkte zu bringen", so Rachel Gantz, Geschäftsführer für Activation Solutions bei Comscore. "Die jüngste Erweiterung unserer Activation Suite, die jetzt B2B-Daten enthält, bietet den Werbetreibenden in Europa erweiterte Funktionen, um ihre Kunden mit einer genauen Zielgruppenausrichtung auf kontextbezogene und mit der Datenschutz-Grundverordnung vereinbare Weise zu unterstützen.""Für unsere Kunden ist es unabdingbar, dass die Umstellung auf eine Umgebung ohne Cookies die Erkenntnisse, die wir liefern können, nicht stört", erläuterte Norman Riveros, Technischer Leiter von Avid Media, Teil des Dentsu Aegis Network. "Mit der Einführung der Predictive Audiences-Lösung von Comscore freuen wir uns, ihre Zielgruppen auf der Grundlage eines detaillierten Verbraucherverhaltens zu erreichen, damit sie auf die sich ändernde programmatische Landschaft vorbereitet sind.""Selbst wenn sich die Branche weiterentwickelt, bleibt der anhaltende Bedarf an hochwertigen Daten und datenschutzgerechten Targeting-Lösungen für jede Marke bzw. jeden Werbetreibenden von größter Bedeutung", so Howard Luks, Geschäftsführer von Eyeota. "Wir freuen uns, unsere umfassende Präsenz in Europa zu aktivieren und unsere Zusammenarbeit mit Comscore zu vertiefen, um eine adressierbare und verbraucherfreundliche Lösung für Werbung ohne Cookies bereitzustellen."Die Erweiterung von Predictive Audiences ist die jüngste Erweiterung von Comscores Cookie-freien Lösungen innerhalb der Comscore Activation Suite, die Werbetreibenden hilft, spezifische demografische und verhaltensbezogene Zielgruppen in markensicheren und relevanten Kontexten über Desktop, Mobile und Connected TV zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: https://www.comscore.com/Products/Activation oder wenden Sie sich noch heute an uns.Informationen zu ComscoreComscore (NASDAQ: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Auswertung von Medien. Basierend auf Präzision und Innovation bietet Comscore einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren um es Medieneinkäufern- und Verkäufern zu ermöglichen, das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar zu quantifizieren, damit diese Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht treffen können. Als führender Anbieter von Digital- und Set-Top-Box-Zielgruppen und Werbung in großem Maßstab, ist Comscore die aufstrebende Drittanbieter-Quelle für zuverlässige und umfassende plattformübergreifende Messungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327730/comScore_Logo.jpgPressekontakt:ComscoreNeil RipleyComscore, Inc.(646) 746-0579press@comscore.comOriginal-Content von: comScore Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62006/4853072