Nachdem mit Nio Inc. (ISIN: US62914V1061) ein Gewinner des vergangen Jahres seine Bücher geöffnet hat und dabei nicht wirklich überzeugen konnte, war heute mit Zoom Video ein weiterer Gewinner des Jahres dran. Dieser wusste allerdings zu überzeugen. Der Konkurrent von Microsoft (ISIN: US5949181045) stellte am 1.3. nachbörslich sein Zahlenwerk für das abgelaufenen 4. Quartal 2020 vor. Das Unternehmen mit vollständigen Namen Zoom Video Communication (ISIN: US98980L1017) hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 90,10 Milliarden Euro erreicht. Zoom bietet eine Plattform für Meetings und Konferenzen für Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen an und ist seit April 2019 an der NASDAQ gelistet. Der Kurs des Coronaprofiteurs ist alleine im letzten Jahr zwischenzeitlich um 480 % gestiegen. Seit Herbst 2020 korrigierte der Kurs allerdings, sodass er zur Zeit bei 364€ pro Anteil notiert. Der jetzige Kurs liegt ganze 120€ unter dem Allzeithoch von 488,70€ pro Anteil. Seit Beginn dieses Jahres konnte sich der Kurs oberhalb der 200 Tageslinie stabilisieren, was den mittelfristigen Aufwärtstrend unterstützen sollte. Zoom könnte durch den Wandel der zukünftig häufig online-ablaufenden Meetings zusätzlich profitieren. So gaben 70 % der 100 größten Unternehmen in Deutschland an, ihre Dienstreisen in Zukunft weiter einschränken zu wollen. Dieser Trend könnte alleine in der Bundesrepublik bis zu 3 Millionen Tonnen Treibhausgase jährlich einsparen.

