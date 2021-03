Der börsennotierte Immobilienkonzern s Immo wird künftig vom Ex-CA-Immo-Chef Bruno Ettenauer geführt. Dies teilte s Immo in der Nacht auf Mittwoch in einer Pflichtmitteilung mit. Ettenauer wird den Posten des CEO bereits am 15. März für eine Funktionsperiode von drei Jahren übernehmen, hieß es. Der Führungswechsel war erforderlich geworden, weil Gründungs-CEO Ernst Vejdovszky aus Altersgründen nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...