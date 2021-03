Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland stammen aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Doch wie auch im letzten Jahr kann sich ein Unternehmen unangefochten an den ersten Platz der Rangfolge setzen.In diesem Ranking werden die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland behandelt. Die Rangfolge der Firmen wurde entsprechend ihrer Marktkapitalisierung zum 31. Dezember 2020 festgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...