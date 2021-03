The following instruments on XETRA do have their first trading 03.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.03.2021Aktien1 PLALMTL00023 Alumetal S.A.2 PLAMICA00010 Amica S.A.3 PLAPATR00018 Apator S.A.4 PLARTPR00012 Arctic Paper S.A.5 BMG0533U2355 Asia Standard International Group Ltd.6 PLABS0000018 Asseco Business Solutions S.A.7 PLASSEE00014 Asseco South Eastern Europe S.A.8 PLATPRT00018 Auto Partner S.A.9 PLBIG0000016 Bank Millennium S.A.10 PLBIOTN00029 Bioton S.A.11 PLCLNPH00015 Celon Pharma S.A.12 KYG2091K1206 Century Sunshine Group Holdings Ltd.13 KYG211341048 China All Access Holdings Ltd.14 KYG210AW1064 China Merchants Land Ltd.15 KYG2114E1355 China Water Industry Group Ltd.16 BMG2143M1082 Cinda International Holdings Ltd.17 PLCNTSL00014 Cognor Holding S.A.18 PLCOMAR00012 ComArch S.A.19 PLPILAB00012 Datawalk S.A.20 PLLCCRP00017 Develia S.A.21 PLDMDVL00012 Dom Development S.A.22 PLECHPS00019 Echo Investment S.A.23 PLGMSOP00019 Games Operators S.A.24 PLGMNGF00017 GAMING FACTORY S.A.25 PLGLBLC00011 Global Cosmed S.A.26 PLGRODN00015 Grodno S.A.27 PLINTCS00010 Inter Cars S.A.28 KYG5138W1069 Jingrui Holdings Ltd.29 PLKRK0000010 Kruk S.A.30 PLLVTSF00010 LIVECHAT Software S.A.31 PLLUBAW00013 Lubawa S.A.32 PLMBION00016 Mabion S.A.33 PLMCIMG00012 MCI Capital S.A.34 PLMNNCP00011 Mennica Polska S.A.35 PLMRBUD00015 Mirbud S.A.36 PLMLSTM00015 ML System S.A.37 KYG618221058 Modern Land [China] Co. Ltd.38 PLTRFRM00018 Neuca S.A.39 PLONCTH00011 OncoArendi Therapeutics S.A.40 PLOPTEM00012 OPTeam S.A.41 PLPCCEX00010 PCC Exol S.A.42 PLPCCRK00076 PCC Rokita S.A.43 PLPLSEP00013 Polenergia S.A.44 PLMSTSD00019 Polimex-Mostostal S.A.45 PLSELVT00013 Ryvu Therapeutics S.A.46 PLSLVCR00029 Selvita S.A.47 KYG459951003 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.48 PLSTLEX00019 Stalexport Autostrady S.A.49 PLSTLPD00017 Stalprodukt S.A.50 PLCMPLD00016 Sygnity S.A.51 PLTIM0000016 Tim S.A.52 PLTOYA000011 Toya S.A.53 PLVSTLA00011 VRG S.A.54 KYG676931044 Wealthking Investments Ltd.55 PLWELTN00012 Wielton S.A.56 PLWRTPL00027 Wirtualna Polska Holding S.A.57 PLXTRDM00011 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.58 PLKRUSZ00016 Zaklady Tluszczowe 'Kruswica' S.A.59 US5435181046 Loop Industries Inc.60 CA2326801081 Cyon Exploration Ltd.61 GB00BDGKMY29 BioPharma Credit PLC62 US6555721058 Nordex SE ADR63 CA6076771014 Modern Plant Based Foods Inc.64 US5657881067 Marathon Digital Holdings Inc.65 BMG8192H1060 SiriusPoint Ltd.66 US0226711010 Amalgamated Financial Corp.67 US03743Q1085 APA Corp.68 CA26801T1021 Dynamic Technologies Group Inc.Anleihen1 US38141GYA65 The Goldman Sachs Group Inc.2 XS1686882298 Jujuy, Province of...3 XS2307863642 The Coca-Cola Co.4 USP989MJBT72 YPF S.A.5 USP989MJBS99 YPF S.A.6 USP989MJBR17 YPF S.A.7 IT0005437147 Italien, Republik8 CH0593893933 FONPLATA9 DE000A3H2V19 Homann Holzwerkstoffe GmbH10 CH0593893974 KommuneKredit11 DE000LB13VR3 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB13VQ5 Landesbank Baden-Württemberg13 CH0595205516 Münchener Hypothekenbank eG14 CH0593893982 Nederlandse Waterschapsbank N.V.15 XS2307864020 The Coca-Cola Co.16 US125523CP36 Cigna Corp.17 NO0010935430 Endur ASA18 US693506BU04 PPG Industries Inc.19 US84861TAJ79 Spirit Realty L.P.20 US84861TAH14 Spirit Realty L.P.21 US857477BP72 State Street Corp.22 XS2307863998 The Coca-Cola Co.23 US64952XDU28 New York Life Global Funding24 US125523CN87 Cigna Corp.25 DE000DK0ZQN8 DekaBank Deutsche Girozentrale26 DE000DK0ZQM0 DekaBank Deutsche Girozentrale27 DE000HLB4074 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale