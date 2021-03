Reisen in herausfordernden Zeiten wieder zum Erlebnis machen: Mit Travelcoup Deluxe nimmt der erste Premium-Reiseveranstalter in Deutschland den Flugbetrieb auf, der exklusiv Pauschalreisen mit dem Privatjet im Einzelplatzverkauf anbietet. Das Schweizer Reise-Startup steuert im Sommerflugplan jeweils zweimal wöchentlich im Liniendienst ab Frankfurt, München und Düsseldorf die beiden beliebten Mittelmeer-Urlaubsdestinationen Mallorca und Ibiza an. Zusätzlich gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...