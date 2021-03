DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: weclapp erhält B2B-Award "Enterprise-Resource-Planning" und zählt zu Europäischen Wachstumschampions

Marburg (pta008/03.03.2021/07:00) - weclapp wird mit dem B2B-Award "Enterprise-Resource-Planning" ausgezeichnet und erhält Würdigung als Europäischer Wachstumschampion * Kunden zeichnen weclapps cloudbasierte ERP-Plattform für das branchenweit beste Preis-/Leistungsangebot aus * weclapp zählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa

Marburg, den 3. März 2021 - Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), ist mit dem Deutschen B2B-Award 2020/21 im Sektor "Enterprise-Resource-Planning" ausgezeichnet worden. Den ersten Platz belegt weclapp in der Kategorie "Preis-/Leistungsverhältnis". In der Studie der DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH) wurden Entscheider aus dem mittleren und Top-Management nach ihren Erfahrungen mit Anbietern von ERP-Systemen in den Kategorien "Kundenzufriedenheit", "Kundenservice" und "Preis-/Leistungsverhältnis" befragt. In die Schlussauswertung wurden nur Anbieter aufgenommen, die mindestens 100 Bewertungen erhalten hatten. Auch in den beiden übrigen Kategorien wurde weclapp unter die Top 3 von 20 ERP-Lösungen gewählt. In allen drei Kategorien konnte sich weclapp dabei gegen namhafte Branchengrößen durchsetzen. Branchenübergreifend rangiert weclapp dank ihrer Spitzenbewertung in der ERP-Branche auf Platz 38 im Feld von 1.370 bewerteten Unternehmen. Der "Deutsche B2B-Award 2020 /21" ist unter www.dtgv.de/awards/b2b2020/ veröffentlicht.

weclapp zählt zu "Europe's Fastest Growing Companies" Nicht nur aufgrund der hohen Kundenzufriedenheit gehört weclapp zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Die Financial Times veröffentlichte am 2. März 2021 die Liste der "Europe's Fastest Growing Companies" auf www.ft.com. weclapp liegt auf Platz 464. "Klarer Fokus liegt hier auf innovativen Unternehmen, die organisches und nachhaltiges Wachstum vorweisen können", so Financial Times und der deutsche Partner Statista in der Begründung. Die weclapp SE qualifizierte sich für den europäischen Vergleich durch ihren 13. Platz im Bereich IT und Software und Platz 65 branchenübergreifend unter 500 deutschen Wachstumschampions, die von FOCUS und Statista im Oktober 2020 prämiert wurden.

"Der Dialog mit den Kunden ist für uns täglicher Antrieb der Produktentwicklung. Als cloudbasiertes System stellt weclapp den Kunden laufend neue und stetig erweiterte Funktionalitäten auf Knopfdruck zur Verfügung. Das schlägt sich in hoher Nachfrage und folglich auch in Unternehmenswachstum nieder. Wir haben ein klares Ziel: der führende Cloud-ERP-Plattformanbieter für kleinere und mittlere Unternehmen in Europa und weltweit zu werden. Das gesamte Team treibt unsere Wachstumsstrategie täglich weiter voran", erläutert Ertan Özdil, Gründer und CEO der weclapp SE.

Michael Schmidt, CEO der 3U HOLDING AG, ergänzt: "Auch 2020 hat weclapp die Erwartungen erfüllt und das rasante organische Wachstum der letzten Jahre fortgesetzt. Wir arbeiten bekanntlich gemeinsam daran, dieses Tempo - auch durch mögliche Zukäufe von Mitbewerbern oder Kundenstämmen - nochmals zu steigern. Und wir prüfen alle Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu einem möglichen Börsengang der weclapp."

