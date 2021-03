DJ PTA-Adhoc: Georg Fischer AG: Ein gutes Ergebnis in herausfordernden Zeiten

Schaffhausen (pta010/03.03.2021/07:00) - Ein gutes Ergebnis in herausfordernden Zeiten

Umsatz verringerte sich um 14,4% auf CHF 3'184 Mio., organisch um 8,4% Erholung und Stabilisierung im zweiten Halbjahr, das Betriebsergebnis (EBIT) im Vergleich zum ersten Semester verdoppelt Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten betrug CHF 185 Mio., das ausgewiesene Betriebsergebnis CHF 166 Mio. EBIT-Marge vor Einmaleffekten 5,8%, ausgewiesene EBIT-Marge 5,2% Starker freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen von CHF 230 Mio. Neue Strategie setzt auf Beschleunigung des profitablen Wachstums mit nachhaltigen Innovationen

Das Jahr 2020 war von beispielloser Unsicherheit geprägt. Die globale Pandemie hat die bereits herausfordernde Wirtschaftslage noch verschärft. Menschen, Gesellschaften und Unternehmen mussten die Art und Weise, wie sie leben und Geschäfte tätigen, neu erfinden - GF war hier keine Ausnahme. Während die COVID-19-Pandemie weiterhin weltweit das tägliche Leben beeinflusst, kann sich GF auf seine strategische Positionierung, die finanzielle Stabilität und seinen Innovationsfokus stützen, um die Krise zu meistern.

Angesichts der sich ständig ändernden Bedingungen waren das Engagement und die Entschlossenheit unserer Mitarbeitenden wichtige Erfolgsfaktoren. Sie zeigten Ausdauer, Einsatz, Teamarbeit sowie die Bereitschaft, für unsere Kunden auch in schwierigen Zeiten da zu sein. Alle unsere Mitarbeitenden, ob in der Produktion, Logistik oder in der Verwaltung, haben sich schnell an die neue Situation angepasst. Sie stellten ihre Flexibilität unter Beweis, indem sie sich ohne zu zögern auf herausfordernde Arbeitsbedingungen einstellten und sich neue digitale Werkzeuge aneigneten. Dafür bringen wir ihnen grosse Dankbarkeit und Anerkennung entgegen. Unser Dank gilt auch unseren Kunden, die zusammen mit uns neue Wege der Interaktion und Kommunikation beschreiten.

GF wies im zweiten Halbjahr 2020 ein deutlich besseres Ergebnis als im ersten Semester aus, und dies trotz der anhaltenden Herausforderungen in diesem Jahr. Diese betrafen die Handelsspannungen zwischen den USA und China, politische Unruhen unter anderem in den USA und Europa sowie die anhaltende Transformation der Automobilindustrie. GF hat schnell auf dieses neue Umfeld reagiert, indem die Aktivitäten diversifiziert und die Widerstandsfähigkeit erhöht wurden.

Der Umsatz von GF belief sich 2020 auf CHF 3'184 Mio. (2019: CHF 3'720 Mio.). Die Differenz zum Vorjahr reflektiert grösstenteils die Folgen der stetig verschärften COVID-19-Einschränkungen in vielen Ländern. Organisch ging der Umsatz um 8,4% zurück, und dies trotz eines robusten Rohrleitungsmarkts und der Erholung des globalen Automobilmarkts im zweiten Halbjahr. Negative Wechselkurseffekte von über CHF 170 Mio. wirkten sich deutlich auf den Umsatz aus. Mit CHF 103 Mio. war GF Piping Systems davon am stärksten betroffen.

Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten betrug CHF 185 Mio. (2019: CHF 281 Mio.), das ausgewiesene Betriebsergebnis CHF 166 Mio. (2019: CHF 235 Mio.). Die entsprechenden EBIT-Margen betrugen 5,8% (2019: 7,6%) und 5,2% (2019: 6,3%). Die Einmaleffekte von CHF 19 Mio. (2019: CHF 46 Mio.) hängen in 2020 ausschliesslich mit der teilweisen Verlagerung der Giesserei in Werdohl (Deutschland) zusammen, die Ende 2020 grösstenteils abgeschlossen war. Daneben beinhalten in 2020 sowohl das Betriebsergebnis vor Einmaleffekten als auch das ausgewiesene Betriebsergebnis einen Gewinn von CHF 10 Mio. aus dem Verkauf eines Gebäudes von GF Machining Solutions.

Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) erreichte 9,3%, wobei GF Piping Systems einen bemerkenswerten ROIC von 24,2% erzielte. Ende 2020 beschäftigte GF 14'118 Mitarbeitende gegenüber 14'678 Mitarbeitenden im Vorjahr. Die grössten Veränderungen erfolgten bei GF Casting Solutions aufgrund der strategischen Transformation der Division.

Sowohl mit seinen globalen Geschäftsaktivitäten als auch mit Finanztransaktionen sicherte sich GF im Jahr 2020 die Liquidität. Dies ermöglichte zum Jahresende ein hohes Niveau an Liquidität und einen niedrigen Nettoverschuldungsgrad von unter 0,5. Mit einer soliden Eigenkapitalquote von 40% verfügt GF über eine starke Bilanz. Das den Aktionären von GF zurechenbare Konzernergebnis belief sich auf CHF 116 Mio. (2019: CHF 173 Mio.). Der freie Cashflow vor Akquisitionen stieg auf das sehr hohe Niveau von CHF 230 Mio., was CHF 93 Mio. über dem Wert des Vorjahres lag. Der Gewinn je Aktie betrug CHF 28 (2019: CHF 42). Angesichts des soliden freien Cashflows und der guten Positionierung von GF in seinen Märkten wird der Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung eine Dividende je Aktie von CHF 15 vorschlagen (2019: CHF 25 je Aktie).

GF richtet seinen Fokus laufend auf weniger zyklische Marktsegmente und erhöht damit seine Widerstandsfähigkeit gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Alle drei Divisionen reagieren auf die Herausforderungen globaler Megatrends. Dazu zählen die Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung mit sauberem Wasser, leichtere Automobilkomponenten zur Verringerung von CO2- Emissionen und hochpräzise Komponenten zur Reduktion des Energieverbrauchs.

GF Piping Systems Als führende Anbieterin von Rohrleitungssystemen für den sicheren und umweltgerechten Transport von Flüssigkeiten konnte GF Piping Systems den Betrieb auch während der COVID-19-Pandemie auf einem hohen Niveau aufrechterhalten. Die meisten Standorte der Division wurden zu systemrelevanten Betrieben erklärt. Der anhaltende Fokus auf höherwertige Geschäftsfelder und digitalisierte Lösungen hat gemeinsam mit einer breiten Kundenbasis in diversifizierten Marktsegmenten die Robustheit der Division weiter erhöht. Der Umsatz von GF Piping Systems betrug CHF 1'708 Mio., eine Reduktion von CHF 94 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um negative Wechselkurseffekte von CHF 103 Mio. war das organische Wachstum mit 0,3% positiv. Das Betriebsergebnis betrug CHF 193 Mio. gegenüber CHF 214 Mio. im Vorjahr. Die EBIT-Marge betrug solide 11,3%, was leicht unter derjenigen des Vorjahres von 11,9% lag.

Der Umsatz mit kundenspezifischen Lösungen, Datenzentren sowie im Bereich Mikroelektronik hielt sich weltweit auf hohem Niveau. Auch das Geschäft in Asien, speziell in China, Korea und Japan, zeigte sich sehr solide. Hingegen litt der Umsatz in Nord-/Südamerika unter der geringen Aktivität im Versorgungsgeschäft.

Im Rahmen ihrer Strategie setzte GF Piping Systems weiterhin auf den Ausbau ihrer globalen Präsenz. Einen weiteren vielversprechenden Schritt in den grossen südamerikanischen Markt stellt die Übernahme des führenden Rohrleitungssystemherstellers FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda. (FGS) mit Sitz in Cajamar (Brasilien) dar.

Mit den zwei neuen Produktionsstandorten in Brasilien und einer bereits bestehenden Partnerschaft kann GF Piping Systems nicht nur von der staatlichen Initiative zur Verbesserung der Wasser- und Gasverteilung profitieren, sondern auch von Wachstumschancen in benachbarten Märkten.

GF Casting Solutions 2020 setzte GF Casting Solutions ihre Entwicklung zu einem globalen Unternehmen mit internationalen Produktionsstandorten und dem Fokus auf Leichtbau-Gussteile fort. Dies steht im Einklang mit der zunehmend wichtigeren Rolle, welche die Division im Bereich der nachhaltigen Mobilität übernimmt. Das Ergebnis von GF Casting Solutions wurde jedoch während der Pandemie durch mehrere Lockdowns belastet, was zu einem Einbruch bei den Aufträgen im Automobil- und Luftfahrtgeschäft führte. Während der ersten Pandemiewelle Anfang 2020 sah sich die Division mit einem kompletten Produktionsstillstand von mehreren Wochen konfrontiert.

Andererseits stützte der anhaltende Wandel der Automobilindustrie zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen das Geschäft, wozu auch andere, rasch umgesetzte strukturelle und betriebliche Massnahmen beitrugen. Die Aufträge für Hybrid- und Elektrofahrzeuge erreichten einen Anteil von 32% an den Gesamtaufträgen, was die Kompetenz von GF Casting Solutions in diesem Bereich unterstreicht. Die Zahl der Aufträge stieg im letzten Quartal 2020 deutlich, dies deutet auf eine Erholung des Geschäfts hin.

Der Umsatz sank um 11,9% (organisch) auf CHF 752 Mio. (2019: CHF 949 Mio.). Der beträchtliche Rückgang des Geschäfts führte zu einem negativen Betriebsergebnis vor Einmaleffekten von CHF -15 Mio. (2019: CHF 22 Mio.) und einem negativen ausgewiesenen Betriebsergebnis von CHF -34 Mio. (2019: CHF -24 Mio.). Die Verlagerung des Standorts von GF Casting Solutions in Werdohl (Deutschland) war zum Jahresende grösstenteils abgeschlossen. Die damit verbundenen Einmaleffekte betrugen CHF 19 Mio. (2019: CHF 37 Mio.). Die Inbetriebnahme der neuen Leichtmetallgiesserei in Mills River (USA) wurde durch die Lockdown-Massnahmen negativ beeinflusst. Mit der neuen Leichtmetallgiesserei in Shenyang (China) will GF Casting Solutions von der positiven Entwicklung des chinesischen Automobilmarkts profitieren, insbesondere angesichts der wachsenden Nachfrage nach Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Der Bau verläuft planmässig, und der Produktionsbeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Division hat bereits ihre ersten Aufträge für den Standort erhalten.

