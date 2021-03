Nachdem die Tesla-Aktie in den vergangenen drei Wochen starke Kursverluste hinnehmen musste, könnte es schon in Kürze zur Trendwende kommen. Der Wert hat bereits am Montag deutlich im Plus geschlossen und dabei neues Kaufsignal generiert. Am Dienstag geht es leicht nach unten. Dennoch könnte der Startschuss für eine neue Rallye gefallen sein.Während der branchenweiten Korrektur der US-Tech-Werte setzte auch die Tesla-Aktie seit dem Allzeithoch in der Spitze um rund 30 Prozent zurück. Letzte Woche ...

