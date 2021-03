DJ Shop Apotheke Europe will 2021 weiter kräftig wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem erfolgreichen Jahr 2020 will die Shop Apotheke Europe NV in diesem Jahr weiter kräftig wachsen. Wie die im MDAX notierte Online-Apotheke mitteilte, strebt sie im laufenden Jahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent oder mehr sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,3 Prozent bis 2,8 Prozent an. Im vergangenen Jahr war der Konzernumsatz um 38,1 Prozent auf 968 Millionen Euro geklettert. Die ursprünglich als ausgeglichen prognostizierte bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 4,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent.

Das bereinigte Konzern-EBITDA erreichte plus 21,6 Millionen Euro nach minus 13,6 Millionen Euro im Jahr 2019. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich von minus 33,4 Millionen Euro auf minus 0,9 Millionen. Auch unterm Strich schrieb Shop Apotheke 2020 weiterhin rote Zahlen: Nach Finanzierungsaufwendungen und Ertragsteuern lag der Nettoverlust bei 16,8 Millionen Euro nach 36,3 Millionen im Jahr 2019.

