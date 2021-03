Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX näherte sich gestern bis auf 80 Punkte seinem Allzeithoch. Dann verliess in die Energie und er ging nur mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Damit verzeichnete er auch am zweiten Handelstag des März Zugewinne. Marktidee: Aareal Bank. Heute Abend werden die Karten im MDAX und im SDAX neu gemischt. Experten erwarten, dass die Aareal Bank ihren MDAX-Platz abgeben muss und in den SDAX absteigt. Die Aktie der Aareal Bank konnte sich zuletzt, nach einem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie, auf ein 11-Monats-Hoch hinaufschwingen. Damit wurde eine mittelfristige Konsolidierungsphase beendet. Im charttechnischen Fokus steht nun eine bestimmte Ziel- und Widerstandszone.