NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Der Börsenbetreiber sei gut positioniert, um an den langfristigen Wachstumstrends zu partizipieren, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Im Vergleich zu Wettbewerbern sei die Bewertung bei gleichem Wachstum unterdurchschnittlich./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 09:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

