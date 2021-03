Der Chipkonzern ist in Texas zur Zahlung von knapp 2,2 Mrd. $ in einem Patentstreit verurteilt worden. In dem Verfahren ging es um zwei Patente für Technologien aus der Halbleiterproduktion, die laut dem Urteil verletzt wurden. Intel will aber zunächst in Berufung gehen.



