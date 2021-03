Kommt der DAX-Crash auch in 2021? Vor beinahe genau einem Jahr stürzte der DAX-Kursindex (der DAX, bei dem die Dividenden nicht automatisch reinvestiert werden) um 40 % ab. Aus dem Nichts. Ohne Vorwarnung. Der Schreck dürfte so manchem DAX-Investor noch in den Knochen sitzen. Obgleich tapfere Verteidiger jetzt noch jubeln. Der DAX tänzelt wieder um sein Allzeithoch herum (Stand für alle Zahlen: 03.03.2021). Also alles in Butter? Mitnichten! Der Wind kann sich schnell in Richtung Crash drehen. Vor ...

