FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Sixt-Stammaktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 96 auf 122 Euro angehoben. Der Autovermieter stehe in den Startlöchern für den erwarteten Aufschwung, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Chance auf einen "kleinen Reiseboom" im Sommer. Auch durch die Internationalisierung des Geschäfts mit Fokus auf die USA sorge Sixt für weiteres Wachstumspotential./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 07:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 07:17 / MEZ



ISIN: DE0007231326

