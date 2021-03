DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Joint Venture

Delivery Hero heißt Woowa in der Gruppe willkommen - alle Maßnahmen für das Closing der Transaktion ergriffen



03.03.2021 / 08:30

Nach der schriftlichen Entscheidung der koreanischen Kartellbehörde vom 2. Februar 2021 hat Delivery Hero alle Maßnahmen für das Closing der Transaktion in Bezug auf Woowa Brothers Corp., Südkoreas größter Online-Plattform für Essenslieferungen, ergriffen

Als Teil der Transaktion sind Delivery Hero und das Management von Woowa eine strategische Partnerschaft bezüglich des operativen Geschäfts von Delivery Hero und Woowa im asiatisch-pazifischen Raum eingegangen

Gemeinsam werden Delivery Hero und Woowa in der Lage sein, Marktkenntnisse, Technologien und operatives Know-how zu nutzen

Berlin, 3. März 2021 - Nach der offiziellen schriftlichen Entscheidung der koreanischen Kartellbehörde hat Delivery Hero SE ("Delivery Hero") gestern alle Maßnahmen für das Closing der Transaktion in Bezug auf Woowa Brothers Corp. ("Woowa") ergriffen. Delivery Hero's Kapitalerhöhung sowie die anschließende Zulassung zum Trading stehen noch aus.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Nach der Ankündigung unserer strategischen Partnerschaft im Dezember 2019 freue ich mich nun unglaublich auf die Zusammenarbeit mit Woowa. Es ist uns eine Ehre, Bongjin Kim und sein Team in unserer Familie von Gründern und Unternehmern willkommen zu heißen. Er ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit Werten, die mit denen von Delivery Hero übereinstimmen. Wir glauben fest daran, dass unsere Partnerschaft mit dem Management von Woowa einen positiven Einfluss in Korea und auf die globale Lieferindustrie insgesamt haben wird."



Als Teil der Transaktion sind Delivery Hero und das Management von Woowa eine strategische Partnerschaft bezüglich des operativen Geschäfts beider Unternehmen in Asien eingegangen. Gemeinsam werden Delivery Hero und Woowa in der Lage sein, Marktkenntnisse, Technologien und operatives Know-how zu nutzen.



ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in mehr als 40 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com.

ÜBER WOOWA

Woowa betreibt Südkoreas führende Online-Plattform für Essenslieferungen, welche unter der Marke "Baedal Minjok" aktiv ist. Woowa arbeitet unablässig daran, Innovationen in der Essenslieferindustrie unter anderem durch Crowd-Sourcing-Fahrersysteme, Robotertechnologie und virtuelle Küchen voranzutreiben. Woowa hat zudem einen Lieferservice für Lebensmittel namens "B Mart" eingeführt, der Lebensmittellieferungen in unter 30 Minuten ermöglicht. Woowa betreibt seinen Service in Südkorea, Vietnam und Japan.

