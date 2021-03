Chinesische Hacker haben offenbar Exchange-Server von Microsoft angegriffen und dabei eine Sicherheitslücke ausgenutzt. Das Unternehmen reagierte und stopfte das Leck. Microsoft hat Sicherheitslücken in seiner E-Mail-Software Exchange Server geschlossen, die von mutmaßlich chinesischen Hackern genutzt worden waren. Der Software-Konzern rief Kunden in der Nacht zum Mittwoch auf, schnell die bereitgestellten Sicherheitsupdates zu installieren. Die Hacker-Gruppe, die Microsoft "Hafnium" nennt, habe mithilfe der vier Schwachstellen vor allem Informationen in den ...

