03.03.2021 - creditshelf AG (ISIN: DE000A2LQUA5) bekam im Januar einen weiteren Investor "an Bord" - die Amsterdamer Trade Bank - was natürlich die Wachstumsperspektiven des FinTech's von der Kapitalseite her unterstützt. Und das Wachstum des Kreditvolumens im Januar und Februar führte zu einem neuen "Rekordvermittlungsvolumen" von 18,6 Mio EUR für die ersten zwei Monate (Im Vorjahr brauchte man die ersten drei Monate des Jahres für 11,6 Mio EUR). So stimmt definitiv die Entwicklung des FinTech's. Ob diese Dynamik reicht, um sich am Markt zu etablieren und zumindest mittelfristig Gewinne zu ...

