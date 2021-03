DGAP-News: Nova Mentis Life Science / Schlagwort(e): Studie

Nova Mentis Life Science: Nova Mentis beginnt mit Autismus-Mikrobiom-Studie in den Vereinigten Staaten



03.03.2021 / 09:17

Nova Mentis beginnt mit Autismus-Mikrobiom-Studie

in den Vereinigten Staaten Vancouver, British Columbia - 3. März 2021 - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCQB: NMLSF) ("NOVA" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Psilocybin und anderen Entheogene meldet den Beginn ihrer Beobachtungsstudie in den USA (NM-101): "Microbiotic Diversity in Autism Spectrum Disorder (ASD): Improving Diagnostics by Differentiating Subtypes" (Mikrobiotische Vielfalt bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASD): Verbesserung der Diagnose durch Differenzierung von Subtypen). "NOVAs Mission ist, genauere Wege zur Diagnose und Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) zu finden, einem ungedeckten medizinischen Bedarf", erklärte Julia V. Perederiy, PhD, NOVAs leitende Wissenschaftlerin und Hauptprüferin, zu dieser Studie. "Diese klinische Untersuchung ist ein wichtiger erster Schritt zur genauen Definition von Untergruppen oder Kohorten der ASD-Patienten, die am besten auf eine spezifische Psilocybin- und Entheogen-Therapie ansprechen können. Die Mikrobiomforschung und Untersuchung gewinnt weiterhin tiefere Einblicke in die Darmbiologie und ihren Einfluss auf die Gehirnaktivität und das Verhalten." In dieser Studie wird das Darmmikrobiom über verschiedene Subtypen der ASD (einschließlich des Fragile-X-Syndroms) durch genetische Analyse von Stuhlproben untersucht und Bakterienprofile mit denen altersangepasster neurotypischer Kontrollen verglichen. Diese Forschung ist von Bedeutung, da Veränderungen der Darmbakterien zur Pathophysiologie von GI-Störungen1 beitragen, die bei Kindern mit ASD2 viermal häufiger auftreten und mit einer Verschlechterung von Verhaltenssymptomen wie Angstzuständen, Überempfindlichkeit und starrem Zwangsverhalten verbunden sind3. NOVAs klinische Beobachtungsstudie zielt darauf ab, mindestens 300 Teilnehmer in den USA zu rekrutieren: 200+ mit mittelschwerer/schwerer ASD und 100+ neurotypischen Kontrollen. Das groß angelegte Design dieser Studie sowie die Einbeziehung mehrdimensionaler Datensätze und geschützter maschineller Lernsysteme zielen darauf ab, Unstimmigkeiten in früheren klinischen Studien hinsichtlich der Rolle der Darmmikrobiota bei ASD zu beheben, insbesondere in Bezug auf Diagnostik und Behandlung - derzeit ungedeckter medizinischer Bedarf. "Eine Studie dieser Größe wird es uns ermöglichen, die Patientenpopulation mithilfe von maschinellem Lernen in Gruppen zu unterteilen, die auf Mikrobiomeigenschaften, Genomik und Leistung bei Verhaltenstests basieren", sagte Kyle H. Ambert, PhD, von NOVAs wissenschaftlichem Beirat. "Unsere Ergebnisse dieser Studie werden zur Verbesserung der ASD-Diagnosemethoden beitragen, sodass wir die Schwere der Erkrankung nicht nur durch Verhaltensmethoden allein, sondern auch mittels anderer Methoden quantifizieren können." Mithilfe von Studiendaten kann NOVA einen ASD-Diagnoseindex entwickeln und das Unternehmen bei der Konzeption und Durchführung einer geplanten klinischen Phase-I-Studie für NOVAs führende psychedelische Verbindung (PILZ 1013) unterstützen. Darüber hinaus wird diese Studie in vorläufigen Gesprächen mit der US-amerikanischen FDA verwendet, um den optimalen Regulierungsweg zu definieren und NOVAs Arzneimittelentwicklungsprogramm zu beschleunigen. 1. Vich Vila A., Imhann F., Collij V. et al. (Dezember 2018). "Gut microbiota composition and functional changes in inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome" (Zusammensetzung der Darmmikrobiota und funktionelle Veränderungen bei entzündlichen Darmerkrankungen und Reizdarmsyndrom). Sci Transl Med. 10 (472): eaap8914. 2. McElhanon BO, McCracken C., Karpen S., Sharp WG (Mai 2013). "Gastrointestinal symptoms in autism spectrum disorder: a meta-analysis" (Gastrointestinale Symptome bei Autismus-Spektrum-Störung: eine Meta-Analyse). Pediatrics. 133 (5): 872 & ndash; 83. 3. Mazurek MO, Vasa RA, Kalb LG, Kanne SM et al. (Januar 2013). "Anxiety, sensory over-responsivity, and gastrointestinal problems in children with autism spectrum disorders" (Angstzustände, sensorische Überempfindlichkeit und Magen-Darm-Probleme bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen). J Abnorm Child Psychol. 41 (1): 165 & ndash; 76. Über Nova Mentis Life Science Corp.



Nova Mentis Life Science Corp. ist ein in Kanada ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf das aufstrebende Gebiet der serotonergen psychedelischen Medizin konzentriert wie z. B. Psilocybin und seine zugehörigen Tryptaminderivate. Das Unternehmen ist in diesem Bereich weltweit führend, indem es die modernsten medizinischen und wissenschaftlichen Technologien in sein Arzneimittelentwicklungsprogramm integriert. Zielsetzung ist, schwächende chronische Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf haben, wie z. B. Autismus-Spektrum-Störung (ASD). Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter https://www.novamentis.ca oder per E-Mail info@novamentis.ca Im Namen des Board of Directors Will Rascan, President & CEO

