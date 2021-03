Die aktuell längste Serie: Tomorrow Focus mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 29.53%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Dienstag Klondike Gold mit 6,47% auf 0,12 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,68%) vor Tomorrow Focus mit 5,04% auf 2,50 (413% Vol.; 1W 19,62%) und Ford Motor Co. mit 4,76% auf 12,55 (139% Vol.; 1W 8,00%). Die Tagesverlierer: 3D Systems mit -19,64% auf 31,17 (49% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,60%), SLM Solutions mit -8,27% auf 17,30 (70% Vol.; 1W -0,57%), Hypoport mit -7,83% auf 518,00 (179% Vol.; 1W -8,48%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (7984,96 Mio.), General Motors Company (3924,84) und Palantir (3622,89) ....

