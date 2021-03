Bonn (ots) - Gerade in Zeiten von Corona zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Versorgung und Infrastruktur aufrecht erhalten bleiben. Wer sorgt eigentlich dafür? Das wird oftmals von Arbeitnehmer*innen in Basisarbeit sichergestellt.Um die Debatten über die Wertschätzung von Basisarbeit nachhaltig und zukunftsorientiert für die Zeit nach der Pandemie zu gestalten, veranstaltet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zusammen mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) und weiteren Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft eine Dialogreihe für gute Arbeitsgestaltung. Unter dem Titel "Basisarbeit - Mittendrin und außen vor" finden in den kommenden Monaten sieben virtuelle und hybride Veranstaltungen zu dem Thema statt.Mehr als ein Fünftel aller Arbeitnehmer*innen üben Tätigkeiten aus, für die es formal keiner beruflichen Qualifikation bedarf. Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass kaum eine Branche ohne diese Art von Tätigkeiten, ohne diese Basisarbeiten auskommt. Basisarbeit ist - auch jenseits einer Pandemie - die Stütze unserer Gesellschaft und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu einer funktionierenden Wertschöpfungskette. Zudem ist Basisarbeit für viele Menschen der einzige oder erste Zugang zum Arbeitsmarkt und damit zu gesellschaftlicher Teilhabe. Qualifizierungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, innovative und flexible Arbeitsmodelle existieren für sie allerdings nur in geringem Ausmaß. Folglich gehen viele der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen um individuelle Selbstständigkeit, um Handlungsfreiheit und Selbstverwirklichung im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt und "New Work" an dieser Beschäftigtengruppe vorbei. Dabei greifen auch neue und digitale Arbeitsformen oft auf ein Fundament aus Basisarbeit zurück. Um diesem großen Bevölkerungsanteil gerecht zu werden und Basisarbeit zukünftig menschengerechter zu gestalten, besteht Handlungsbedarf für Politik, Unternehmen und Gesellschaft.Perspektiven für Basisarbeiter*innen schaffenDie Dialogreihe von BMAS und INQA richtet sich an diese Gruppen, also an Sozialpartner auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene genauso wie an Institutionen, Wissenschaft und Politik. Der Fokus zur Verbesserung der Arbeitssituation von Basisarbeiter*innen liegt - im Sinne der Initiative Neue Qualität der Arbeit - auf betrieblichen und unternehmenskulturellen Veränderungsprozessen. Allerdings werden in den Veranstaltungen auch gesellschaftliche und politische Anforderungen und Veränderungen diskutiert. Themen sind z. B.:- Basisarbeit - Bedeutung, Anerkennung und politische Herausforderungen- Basisarbeit als Ankommensarbeit für Migrant*innen- Gute Basisarbeit als Beitrag zur Fachkräfteentwicklung in der Region- Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen in der Basisarbeit- Qualifizierung und fachliche Anerkennung von Basisarbeiter*innenStaatssekretär Björn Böhning (BMAS) wird in den Veranstaltungen nicht nur mit Vertreter*innen und Expert*Innen aus den genannten Bereichen, sondern auch unmittelbar mit Basisarbeiter*innen verschiedener Branchen diskutieren und Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen erarbeiten.Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Alle Interessenten an diesem Thema sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und mitzudiskutieren. Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie unter folgendem Link:https://nextmoderator.net/dialog_BasisarbeitSie können sich dort registrieren und für die einzelnen Veranstaltungen anmelden. Diese Plattform ist Ihr virtueller Zugang zu den interaktiven Veranstaltungen.Pressekontakt:Ralf Karabasz01722717788ralf.karabasz@synergie-vd.deOriginal-Content von: Synergie VertriebsDienstleistung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52584/4853186