Unterföhring (ots) - Erfolgreichstes Programm des Tages. Marktführer in der Prime Time. ProSieben dominiert mit "The Masked Singer" und einem glänzenden Marktanteil von 22,5 Prozent (Z. 14-49 Jahre) den Dienstagabend. Schauspieler Henning Baum wird am Ende der Show als das Quokka enttarnt.Bestwert im Anschluss für "red.": Das Magazin punktet mit hervorragenden 19,7 Prozent. "Late Night Berlin" komplettiert den erfolgreichen Abend mit sehr starken 12,5 Prozent Marktanteil. Die gute Prime Time beschert ProSieben mit 14,2 Prozent erneut die klare Marktführung am Dienstag.Dritte Show, dritte Demaskierung, dritte große Überraschung"Wir werden alle gleich blöd gucken", prophezeit Rea Garvey vor der Demaskierung des Quokkas und sollte Recht behalten. Der australische Nager muss nach dem finalen App-Voting seine Maske abnehmen. Darunter strahlt kein geringerer als Henning Baum hervor. Die dritte große Überraschung in der dritten Ausgabe von "The Masked Singer": Den Schauspieler hatten weder Zuschauer noch Rateteam auf dem Zettel. Henning Baum: "Man taucht tatsächlich in diese Figur ein. So ulkig das vielleicht klingt: Ich muss mich ja irgendwie mit diesem Quokka identifizieren, wie es klingt, wie es performt, was es macht - das hat alles etwas mit der Figur zu tun. Es ist ein künstlerischer Prozess, der da stattfindet."Welche Stars verbergen sich unter den anderen Masken?Drei Stars haben ihre Masken abgenommen, sieben Identitäten sind noch geheim: Wer ist der Dinosaurier, der Flamingo, das Küken, der Leopard, der Monstronaut, die Schildkröte und der Stier? Das größte TV-Rätsel Deutschlands "The Masked Singer" geht nächsten Dienstag, 9. März 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben in die vierte Runde."The Masked Singer" - die vierte Staffel dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskedsinger.deAusführliche Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsingerHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 03.03.2021 (vorläufig gewichtet: 02.03.2021)