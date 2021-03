NFT sind der neue Blockchain-Hype, von dem auch Fynn Kliemann profitieren will. Wir sprachen mit dem Künstler über das neue Investment, Ethereum, was NFT sind und wie ihr an seine Jingles kommt. Der Künstler und Musiker Fynn Kliemann hat gemeinsam mit dem Produzenten Philipp Schwär mehrere Wochen zusammengearbeitet. Dieses Mal produzierten sie aber kein neues Album, stattdessen ging es deutlich nerdiger zu: Die beiden haben insgesamt 100 streng limitierte Jingles als NFT auf der Ethereum-Blockchain kreiert, die als JingleBes versteigert werden. Fynn Kliemann experimentiert aktuell mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...