Wien (www.anleihencheck.de) - Die Aktivität auf dem Primärmarkt gewinnt nach einem langsamen Start an Fahrt, da die Märkte durch den Anstieg der Staatsanleiherenditen in der letzten Woche verschreckt wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Emittenten mit höherer Qualität würden an den Markt zurückkehren. Die gestrigen Transaktionen im Wert von EUR 9,3 Mrd. seien von einer EUR 5 Mrd. 5,25-jährigen Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau (Aaa/AAA) dominiert worden. Die Govies/SSA seien weiterhin führend bei den Primärmarktaktivitäten gewesen. Die Pipeline bleibe dicht gedrängt - im Finanzsektor würden die Hypo Tirol Bank und SR-Boligkreditt die Emission von 10-jährigen Covered Bonds planen. Die Alpha Bank habe eine 10,25NC5,25 Tier 2 Emission mandatiert. Im Govies/SSA-Bereich plane Nordmazedonien eine 7-jährige EUR-Festzinsanleihe, die italienische Regierung wolle eine 24-jährige grüne EUR-Benchmark begeben und der Freistaat Sachsen eine EUR 1 Mrd. Anleihe. Im Unternehmensbereich plane Gimv die erstmalige Emission einer 8-jährigen Nachhaltigkeitsanleihe und Eaton plane eine EUR-Benchmark Emission. ...

