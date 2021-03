Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität am Anleihemarkt ist groß, so die Analysten der Helaba.Letztlich sei es dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aber gelungen, zwischenzeitliche Verluste wettzumachen und die Januar-Abwärtstrendlinie ins Visier zu nehmen. Trotz der jüngsten Gegenbewegung am Rentenmarkt scheinen die Konjunkturhoffnungen der Marktteilnehmer zu dominieren und immer wieder für latenten Abgabedruck zu sorgen, so die Analysten der Helaba. Mit dem Ausblick auf baldige Lockerungen des Lockdowns dürfte sich daran zunächst wohl nichts ändern. Die Peripheriespreads gegenüber Bunds hätten gestern leicht höher tendiert: In Italien liege der 10J-Spread bei 103 Basispunkten; in Spanien und Portugal bei 69 bzw. 57 Basispunkten. ...

