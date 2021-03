Nach einem Short-Squeeze im Januar hat die Aktie von 3D Systems eine unglaubliche Rallye hingelegt. In der Spitze hat sich das 3D-Druck-Papier verfünffacht. Egal, wie viel Zukunftspotenzial in dem US-Unternehmen steckt - jedem Anleger war klar, dass dieser Anstieg nicht von Dauer sein wird. Anfang Februar setzte die Konsolidierung ein. Die Quartalszahlen, die 3D Systems am Dienstag veröffentlichte, beschleunigen nun den rasanten Kursverfall.Zwar hat der 3D-Druck-Spezialist die Umsatzerwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...