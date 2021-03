ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volkswagen Vorzüge von 200 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Triebfeder sei der Volkswagen ID.3 als größte Elektromobilitäts-Chance, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält das Potenzial für Ergebniswachstum und Neubewertung für unterschätzt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

