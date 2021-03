HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe die Erwartungen knapp übertroffen und sei auch besser als erwartet ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hellofresh sei seit dem Börsengang 2017 stärker gewachsen, als es die kühnsten Optimisten erwartet hätten. Kursschwächen sollten als Kaufgelegenheit genutzt werden./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de