FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie des Online-Reifenhändlers Delticom ist am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler um 18 Prozent auf 8,56 Euro nach oben geschossen. In der Spitze reichte es mit 8,88 Euro sogar für ein Hoch seit Oktober 2018.

Das Bankhaus empfiehlt die Papiere am Mittwoch in einer Erstbewertung mit "Buy" und einem Kursziel von 15 Euro, was auf dem Kursniveau vom Vortag mehr als eine Verdopplung bedeutet. Der renommierte Autobranchen-Analyst Jürgen Pieper sieht Delticom in der finalen Phase einer tiefgehenden Restrukturierung. Der Weg zurück zu einem profitablen und solide wachsenden Unternehmen sei damit absehbar. Immerhin sei Delticom der europäische Marktführer im Online-Handel mit Ersatzreifen./tih/mis

