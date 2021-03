Stuttgart (ots) - "Five Souls: Dating und Fetischisierung - wann Geschmackssache ein Problem ist" mit Hadnet Tesfai, Tasha Kimberly, Thelma Buabengam 4.3.2021, 17 Uhr bei Youtube und InstagramOb jemand auf Große oder Kleine, braune oder blaue Augen steht, ist erst einmal Geschmacksache. Aber wann werden diese Vorlieben problematisch? Tasha Kimberly, Hadnet Tesfai und Thelma Buabengunterhalten sich in der Talkshow "Five Souls" vom SWR gemeinsam mit DJ, Podcaster und Blogger DJ Berry und der Comedienne Erika Ratcliffe über Fetischisierung und Exotisierung beim Dating. "Five Souls: Dating und Fetischisierung - wann Geschmackssache ein Problem ist" am Donnerstag, 4. März 2021, 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal Five Souls (https://www.youtube.com/channel/UCTrcZJCPCA5k-B_x9oV-Rvg). Begleitende Inhalte online unter http://swr.li/fivesouls (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fswr.li%2Ffivesouls&data=04%7C01%7CRicarda.Boecking%40swr.de%7Cd5cc44ed07f64b9ddce108d8dcac6c91%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637501980411830265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xGBMq20IPrRxm0vQQDPX4DmBUo3Z6ya2lVbW8iZNfiQ%3D&reserved=0) und bei Instagram unter @five.souls.talk.Skurrile Momente auf Dating-AppsZur zweiten Folge haben die Hosts Thelma Buabeng, Hadnet Tesfai und Tasha Kimberly den DJ, Podcaster und Blogger DJ Berry und Comedienne Erika Ratcliffe eingeladen, um sich über Fetischisierung und Exotisierung beim Dating zu unterhalten. Sie tauschen Erfahrungen aus, erzählen von skurrilen Momenten und anmaßenden Fragen, die sie auf Dating-Apps lesen müssen oder zu ihren ungeborenen Kindern gestellt werden. Außerdem stehen sie den Zuschauer*innen mit Rat und Tat zur Seite: Die Audience aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und hat ihre Geschichten zum Thema eingereicht und die "Five Souls" geben Rückendeckung."Five Souls"Die Talkshow "Five Souls" vom SWR bildet nuanciert und mit Humor tiefgründige Gespräche eines Freundeskreises ab. Das wöchentliche Talk-Format auf Youtube greift relevante Themen aus dem Beziehungskosmos auf und setzt diese humoristisch um, ohne dabei die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Ob über Familie, Partnerschaft, Sex, Berufsleben oder die Beziehung zu sich selbst - hier werden Themen besprochen, die auch beim Brunch oder Kaffee mit besten Freund*innen auf den Tisch kommen. Das Format stellt eine kleine Oase der Unterhaltung und des Wohlfühlens in politisch turbulenten Zeiten dar.Ehrliche Gespräche aus fünf PerspektivenJeden Donnerstag laden Hadnet Tesfai, Tasha Kimberly und Thelma Buabeng zwei Gäste ein, um über das zu sprechen, was 30- bis 40-Jährige beschäftigt. Die Atmosphäre ist vertraut, locker und liebevoll. Für das Publikum fühlt es sich an, als würde es seinem engsten Freundeskreis bei einem privaten Treffen zusehen. Auf dem Instagram-Kanal @five.souls.talk können sich alle zu den Themen äußern und durch Einsenden von Community-Stories Teil des Formats werden."Five Souls: Dating und Fetischisierung - wann Geschmackssache ein Problem ist"Donnerstag, 4. März 2021, 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal Five Souls (https://www.youtube.com/channel/UCTrcZJCPCA5k-B_x9oV-Rvg).Begleitende Inhalte online unter http://swr.li/fivesouls (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fswr.li%2Ffivesouls&data=04%7C01%7CRicarda.Boecking%40swr.de%7Cd5cc44ed07f64b9ddce108d8dcac6c91%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637501980411830265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xGBMq20IPrRxm0vQQDPX4DmBUo3Z6ya2lVbW8iZNfiQ%3D&reserved=0) und bei Instagram unter @five.souls.talk.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/five-souls-fetischisierung-exotisierung-beim-dating .Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4853358