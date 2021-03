Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir beleuchten die laufende Sektorenrotation. Wir benennen, wo weiterer Korrekturbedarf besteht und wo Chancen schlummern. Im Fokus dabei: PLUG POWER, DAIMLER, DELIVERY HERO, HELLOFRESH, MICROSOFT und TEAMVIEWER.

Die Wall Street tendierte gestern schwächer. Der DOW JONES begnügte sich mit einem Abschlag von gut 0,4%, der S&P500 gab 0,8 % nach, der NASDAQ100 büßte knapp 1,7 % ein. Indikativ waren die geringen Umsätze und die abnehmende Schwankungsbreite. In allen Segmenten waren Volumen und Volatilität rückläufig. Technisch gesehen ist es ein gutes Zeichen für einen schwachen Tag.

Der DAX entzieht sich heute früh den mauen Vorgaben und startet mit deutlichem Aufschlag in den frühen Handel. Die feste Tendenz ist Ausdruck der Sektorenrotation, die an den Märkten weiter Platz greift. Die größten Gewinner sind heute früh die Autowerte. Allen voran die Aktie von VOLKSWAGEN mit einem Plus von fast 5%.

Die Banken nehmen ihre Prognosen für die bekannten Highflyer der Batterie- und Brennstoffzellen-Technik schrittweise zurück. So gestern BARCLAYS mit der Verkaufsempfehlung von PLUG POWER. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Technik der Spezialisten ist vielfach erstklassig, es geht um die Rückführung der Bewertung auf ein vertretbares Maß. Nach einer Halbierung vom Top Kurs, schauen wir wieder genauer hin. Der Rückbau benötigt etwas Zeit. Inzwischen stellen sich die alten Granden der Branche neu auf.

