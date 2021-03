DJ Prudential prüft millardenschwere Kapitalerhöhung - Gewinn steigt

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Prudential erwägt nach Abschluss der Trennung von seinem US-Geschäft eine Kapitalerhöhung um 2,5 bis 3 US-Milliarden Dollar. Der britische Finanz- und Versicherungskonzern erklärte bei Vorlage der Jahreszahlen, jedwede Neuemission werde sich weltweit an institutionelle Investoren sowie an Kleinanleger in Hongkong wenden. Die angekündigte Trennung von der US-Tochter Jackson Financial will Prudential nach wie vor im zweiten Quartal über die Bühne bringen. Geplant ist nach früheren Angaben ein Börsenlisting in New York.

Prudential meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Anstieg des Nettogewinns aus fortgeführtem Geschäft nach IFRS um 9,3 Prozent auf 2,12 Milliarden Dollar.

Der bereinigte operative Gewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens, bei der einmalige Effekte herausgerechnet werden - lag bei 5,51 Milliarden Dollar und damit 20 Millionen über dem Vorjahreswert.

March 03, 2021 04:22 ET (09:22 GMT)

