Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt haben nach einem ruhigen Wochenstart deutlich Fahrt aufgenommen, so die Analysten der Helaba.Das Land Baden-Württemberg habe eine grüne Landesschatzanweisung im Volumen von 300 Mio. EUR emittiert. Das Orderbuch habe deutlich höher bei 1.500 Mio. EUR gelegen. Noch größeres Interesse habe es für die fünfjährige KfW (Orderbuch: 19 Mrd. EUR) gegeben, sodass sich die ursprüngliche Spread-Guidance um 2 Punkte auf -11 eingeengt habe. Erfolgreich sei die UniCredit bei einem zehnjährigen Hypothekenpfandbrief gewesen. Die Nachfrage sei deutlich größer als das Angebot gewesen, obwohl das Papier nicht dem ESG-Segment zuzuordnen sei. Auch am Sekundärmarkt habe sich die Situation entspannt. Die Renditen seien rückläufig und die ASW-Spreads sowohl bei SSAs als auch bei deutschen, gedeckten Papieren (gemessen am IBOXX) würden eng bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...