In Österreich steigt der Druck zur Einführung eines Lieferkettengesetzes, das Konzerne dazu verpflichtet, auch bei ihren Zulieferern auf ökologische, arbeitsrechtliche und ethische Standards zu achten. Die SPÖ will dazu einen Gesetzesantrag einbringen, eine Bürgerinitiative startet in Österreich eine Mitmachbewegung. Die EU-Kommission will im Juni einen Gesetzesvorschlag auf EU-Ebene vorlegen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...