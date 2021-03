Die zurzeit stärkste Aktie unter den DAX-Werten ist die Covestro-Aktie. Der Kunststoffhersteller bietet seine Produkte für viele unterschiedliche Branchen an. Doch zeigt der Chart dies auch an? Was macht Covestro? Im Wesentlichen geht es bei der Herstellung im Konzern Covestro um Polymer-Kunststoffe, die in der ganzen Welt für Bauteile jeder Art verwendet werden können. Umsatz und Gewinn stehen bei Covestro in einem engen Zusammenhang mit der Weltkonjunktur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...