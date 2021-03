Die Schweizer MOVE Mobility AG hat ihre Zusammenarbeit mit Ost-mobil, der Mobilitätsplattform von Energieversorgungsunternehmen in der Ostschweiz, deutlich erweitert. Die Kooperation geht künftig über das bisherige Roaming-Abkommen hinaus. Bisher war das Netzwerk von Ost-mobil über eine Roaming-Vereinbarung in das MOVE-Ladenetz eingebunden. Mit der am 1. April 2021 in Kraft tretenden verstärkten Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...