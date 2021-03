An den weltweiten Agrarmärkten ziehen die Preise für verschiedenste Güter aktuell drastisch an. Dies gilt auch für den europäischen Weizenpreis, der von rund 185 Euro je Tonne im vergangenen Sommer auf mittlerweile gut 240 Euro gestiegen ist. Für den in Tampa (US-Bundesstaat Florida) ansässigen Düngemittelhersteller The Mosaic Company (ISIN: US61945C1036; WKN: A1JFWK) ist dieses wirtschaftliche Umfeld nahezu ideal, da sich mit den hohen Preisen für Grundnahrungsmittel der Einsatz von Phosphaten und Pottasche für Landwirte immer mehr lohnt.Auch mittelfristig bestehen dank des chinesischen Getreidehungers, der kältebedingten Ernteausfälle in den USA sowie der Unterbrechung von Lieferketten beste Aussichten auf steigende Notierungen bei den verschiedensten Grundnahrungsmitteln. Entsprechend erwarten Marktbeobachter, dass Mosaic von einer höheren Absatzmenge bei zugleich besseren Verkaufspreisen für seine Produkte profitieren kann. Einige Experten gehen sogar von einem lang anhaltenden Zyklus von steigenden Düngemittelpreisen aus, der zu einer regelrechten Gewinnexplosion bei dem US-Unternehmen führen könnte.

