Luzern (pts044/03.03.2021/12:30) - Tausende Arbeiter in der Schweiz verrichten bei jeder Witterung draussen ihr Tageswerk. Wegen des Gastro-Lockdowns war ihnen während der kältesten Zeit des Jahres verwehrt, sich über Mittag in Restaurants aufzuwärmen und ein warmes Menü zu sich zu nehmen. Bis jetzt - denn viele Restaurants lassen sich nun bei ihren Kantonen Bewilligungen erteilen, um fortan als Betriebskantinen für Berufstätige im Ausseneinsatz zu gelten. Immer mehr Kantone sprechen sich dafür aus.

Für Büezer, die bei Wind und Wetter ihre Arbeiten draussen erledigen, ist das eine gute Gelegenheit sich zwischen 11 Uhr und 14 Uhr aufzuwärmen und eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen. Was jedoch so einfach klingt, stellt sich bei genauerer Betrachtung bei den Betroffenen als Herausforderung dar. Einer neulich vom Restaurantverzeichnis http:// Pogastro.com durchgeführten Umfrage bei Strassen- und Bauarbeitern, Handwerker und Monteuren aus dem Kanton Luzern zufolge stellte sich heraus, dass diese am Mittag zwar gerne in ein Restaurant essen gehen würden, doch wüssten sie nun nicht, welche Restaurants diese Angebote anbieten.

Diese These stellte auch das Restaurantverzeichnis zu Beginn der Petition von Beizen für Büezer auf. Thomas Holenstein von Pogastro.com begrüsst die Petition sehr und freut sich, dass diese vom BAG (Bundesamt für Gesundheit) gutgeheissen wurde. Die Kantonsregierungen müssen nun die entsprechenden organisatorischen Massnahmen einleiten.

Das Restaurantverzeichnis Pogastro.com ist seit mehreren Jahren darauf spezialisiert, Menü- und Restaurantinformationen an Gäste zu veröffentlichen. Neu will das Verzeichnis seinen Beitrag dazu leisten, dass Büezer sowie deren Arbeitgeber schnell die Restaurants mit Kantinenbewilligungen in den Orten, wo die Arbeiter ihrem Handwerk nachgehen, finden.

Durch die jahrelange Tätigkeit im gastronomischen Umfeld hat der Verzeichnisdienst ein grosses Netzwerk in der Gastronomie und erreicht dadurch viele Restaurants. Genau diesen Vorteil möchten Sie nutzen und machen einen Aufruf, dass alle Kantinen der Schweiz sich beim Verzeichnis kostenlos registrieren und sich als Betriebskantinen für Berufstätige im Ausseneinsatz klassifizieren. Arbeiter oder Arbeitgeber können dann in der ganzen Schweiz nach diesen Möglichkeiten filtern.

Auch wenn dies nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist. Nicht zuletzt zählen die kleinen Erfolge und wir sind stolz, mit dem ersten Verzeichnis der Schweiz für "Beizen für Büezer" unseren Teil für ein angenehmeres Arbeiten unserer Handwerker zu geben.

Restaurants können sich hier anmelden: https://sichergeniessen.com/de-ch/beizen-fuer-buezer/

