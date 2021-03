Showdown im Wirecard-Untersuchungsausschuss: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am 23. April in dem Sondergremium des Bundestages aussagen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits am 22. April. Das bestätigte FDP-Politiker Florian Toncar, selbst Mitglied im U-Ausschuss, am Mittwoch. "Es wird ein intensiver April."

