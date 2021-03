Die Borussia aus Dortmund kann wieder gewinnen. Nach dem 3:1 beim FC Sevilla kann der Bundesligist eigentlich schon für die nächste Runde in der Champions League planen. Am gestrigen Dienstag gelang ein 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach, was den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals bedeutet. Sollten bald wieder Zuschauer in den Fußballstadien zugelassen werden, dürfte sich der eingeschlagene Aufwärtstrend der Aktie fortsetzen.Auf kurze Sicht sollte die BVB-Aktie den Bereich um sechs ...

