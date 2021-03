Der bekannte Mining-Investor Michael Gentile hat mit einem Interview auf Kitco News die Aktie von Roscan Gold um mehr als ein Viertel hochgezogen. Für Gentile erfüllt Roscan alle Kriterien, die ein Unternehmen zu einem Kaufkandidaten für die großen Goldproduzenten machen.

Investor lobt Top-Management von Roscan Gold

Bei einem Kurs von 10 Cent ist Michael Gentile erstmals bei Roscan Gold (0,47 CAD | 0,32 Euro; CA77683B1076) eingestiegen. Der bekannte Investor, der auch in mehreren Aufsichtsräten von Mining-Unternehmen sitzt, glaubt, dass bei Roscan Gold alle Kriterien für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung erfüllt sind. Mit diesen Aussagen schob er die Aktie am Montagabend in Toronto um mehr als ein Viertel an. Zum einen lobt Gentile im Interview mit Kitco News (siehe Video) das Top-Management. Chairman Samuel Jonah sei eine "Legende" im westafrikanischen Gold-Business. CEO Nana Sangmuah habe mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Region und sei exzellent vernetzt. Nicht zuletzt stieß jüngst Srinivasan Venkatakrishnan (kurz Venkat) in den Board of Directors. Er war jahrelang CEO von AngloGold Ashanti, dem drittgrößten Goldproduzenten ...

